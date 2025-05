Spaccata in un bar. Via i soldi dalla cassa

Due spaccate nel cuore della notte hanno turbato la quiete di Vanzaghello e Magnago. Ignoti hanno colpito due attività commerciali, forzando gli ingressi e rubando denaro in contanti.

Il primo episodio è avvenuto a Magnago, dove i malviventi sono riusciti a introdursi in un bar approfittando dell’assenza di clienti e personale. Una volta all’interno, hanno puntato direttamente alla cassa, forzandola e riuscendo a prelevare solo poche monete lasciate all’interno, probabilmente il fondo cassa per il giorno seguente. Nessun altro danno è stato riportato, se non lo spavento per i titolari alla riapertura mattutina.

Poco dopo, a Vanzaghello, i ladri hanno preso di mira un colorificio situato in via Roma. In questo caso, l’irruzione è stata particolarmente violenta: la vetrina del negozio è stata infranta per consentire l’accesso. Anche qui, però, il bottino è stato minimo: appena 30 euro in contanti, arraffati in fretta prima di darsi alla fuga. Il danno maggiore, paradossalmente, è quello materiale: la vetrata distrutta rappresenta un costo ben più elevato rispetto a quanto sottratto.

Ch.So.