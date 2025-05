Ragazzi alla scoperta delle associazioni di volontariato. Sarà una caccia al tesoro particolare quella che si terrà a Magenta nel pomeriggio di venerdì 9 maggio. Una scoperta dei tesori nascosti, che sono poi quelle associazioni impegnate nei campi più svariati e che rappresentano un patrimonio indiscusso. L’evento è organizzato dall’associazione La Calla e dalla Memoria del Mondo nell’ambito della Civil Week e vedrà la partecipazione di oltre cento giovani delle scuole superiori e dei licei magentini. "È dedicata agli studenti delle scuole superiori, ma anche alle squadre spontanee che si si vorranno aggregare in questa avventura", spiega Marco Lattuada dell’associazione La Calla. Quindi via alla scoperta della sede della Croce Bianca per capire cosa fanno i soccorritori, oppure della Croce Azzurra o del Cai, club alpino italiano e tantissime altre realtà. Sono sempre di meno i ragazzi che si avvicinano al mondo del volontariato e questa rappresenta un’idea che potrà portare a grandi risultati. "I ragazzi dovranno essere curiosi -. continua Lattuada – chiedere e provare a vedere gli strumenti che usano i volontari delle varie associazioni. Alla fine si faranno apporre un timbro sul loro cartoncino che funzionerà da credenziale a testimonianza del loro passaggio". La novità è la cartina digitale che i ragazzi avranno a disposizione e che indicherà gli indirizzi delle varie sedi da raggiungere.

Graziano Masperi