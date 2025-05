Ruba al Tigros, colto sul fatto dà in escandescenze e si sente male

Momenti concitati al Tigros di via Sanchioli a Magenta. Ieri mattina, quando non erano ancora le 9 e quindi poco dopo l’apertura del supermercato, un uomo si è introdotto nel supermercato con l’intenzione di rubare. Ha arraffato diversi articoli dagli scaffali per poi cercare di guadagnare la via di uscita, ma è stato notato dal personale interno che è intervenuto. Colto sul fatto l’uomo ha dato in escandescenza, costringendo gli operatori del Tigros ad allertare la Polizia locale giunta sul posto con una pattuglia.

Si è scoperto che l’uomo non ha fissa dimora e vive di espedienti girovagando tra le vie del quartiere. Era molto agitato, ma gli agenti sono riusciti a calmarlo accompagnandolo fuori dal grande magazzino. Una volta all’esterno è stato colto da un malore improvviso. Gli agenti hanno chiamato il numero unico per le emergenze del 112 che ha girato l’avviso alla sala operativa dell’Areu. Sul posto è giunto l’equipaggio di turno della Ata di Zelo che ha preso in consegna l’uomo per poi accompagnarlo, con il codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta dove è stato sottoposto a tutti gli esami di rito.

Gli accertamenti da parte della Polizia locale stanno continuando per chiarire come procedere nei confronti dell’uomo che si è introdotto per rubare. Rischia una denuncia a piede libero per furto.

Graziano Masperi