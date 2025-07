Assistenza e accompagnamento. Un aiuto in più alle persone anziane

Ha gestito ristrutturazioni aziendali, guidato team multiculturali, lavorato per tre decenni nelle multinazionali americane. Poi la svolta. Davide Idda ha deciso che era il momento di "mettere esperienza, visione e capacità strategiche al servizio del sociale". Ma non con uno sguardo distaccato, da business manager. Forte del suo vissuto e del suo presente di volontario all’Istituto dei ciechi di Milano, ha fondato a Milano "AccompagnaMI" (www.accompagnami.com), un servizio a pagamento che offre supporto ad anziani, persone con disabilità (anche temporanea) e a chi ha bisogno di assistenza nella vita quotidiana e sicurezza in ogni spostamento: dalla visita medica a un appuntamento, dalle commissioni alla compagnia a domicilio (o telefonica). La differenza, rispetto a iniziative analoghe, la fa il personale opportunamente formato.

Dottor Idda, il progetto è attivo anche sul territorio Legnano-Varese? "Sì, abbiamo anche un collaboratore legnanese attivo. E siamo aperti a nuove candidature". Quando siete nati? "AccompagnaMI è nato nel febbraio 2025 come startup innovativa e Società benefit, con la missione di costruire una rete di supporto concreta per anziani e persone fragili, attraverso servizi di accompagnamento sicuri, accessibili e umani".

Chi può proporsi come accompagnatore? "Accogliamo candidature da parte di persone maggiorenni che dimostrino sensibilità, affidabilità e disponibilità verso gli altri. Ci rivolgiamo sia a professionisti interessati a un’attività con impatto sociale, sia a chi desidera reinserirsi nel mondo del lavoro attraverso un percorso dignitoso e qualificato. Abbiamo inoltre avviato una collaborazione con Lilt, per offrire opportunità di reinserimento lavorativo a donne guarite da un tumore".

Come viene formato il candidato? "Ogni accompagnatore segue un percorso formativo strutturato, che prevede un colloquio conoscitivo, una formazione certificata sui principi della relazione di cura e dell’assistenza alla persona, la sottoscrizione del nostro codice etico e delle regole comportamentali, l’apprendimento dell’utilizzo dell’app AccompagnaMI e delle tecnologie collegate, per garantire tracciabilità e sicurezza del servizio".

Quanto costa il servizio per l’assistito? "Il servizio ha un costo di 18 euro l’ora, con un supplemento di 1 euro/km nel caso si scelga l’opzione di accompagnamento con l’auto dell’accompagnatore. Sono disponibili pacchetti agevolati per utilizzi continuativi".

Esiste anche una componente non profit del progetto? "Sì. A maggio 2025 abbiamo fondato MiAccompagni ETS APS, un ente del Terzo Settore con l’obiettivo di offrire gratuitamente il servizio di accompagnamento a persone in difficoltà economica. Attraverso donazioni, il 5 per mille e la partecipazione a bandi pubblici, ci impegniamo affinché nessuno resti escluso dalla possibilità di ricevere un aiuto qualificato, umano e dignitoso".