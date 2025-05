Rho Fiera, stazione a ostacoli. Scale mobili e ascensori in tilt: "La Regione intervenga subito"

"La Regione intervenga subito per risolvere questo grave disservizio". Dopo le proteste dei cittadini e le lettere del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, il problema delle scale mobili e dell’ascensore della stazione ferroviaria di Rho Fiera (lato piazza Costellazione), guaste ormai da mesi, arriva in Regione. I consiglieri regionali del Pd, Carlo Borghetti e Simone Negri, nelle scorse ore hanno depositato un’interrogazione all’assessore regionale ai trasporti per chiedere chiarimenti e soprattutto di intervenire. "Ho ricevuto da molti utenti e associazioni di pendolari la segnalazione che l’ascensore e le scale mobili della stazione ferroviaria di Rho Fiera, sono fuori uso – spiega il consigliere regionale rhodense –. Questa stazione è frequentata quotidianamente da migliaia di persone in quanto capolinea della linea rossa della metropolitana, inoltre è uno dei varchi di accesso al polo fieristico e Mind. La piazza Costellazione è invece capolinea del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Insomma è un luogo d’interscambio molto frequentato e cruciale. Anche il Comune di Rho ha interessato della questione sia Rfi che il Prefetto di Milano, ma rete ferroviaria non fornisce tempi certi di intervento, se non vagamente la data di ottobre 2025 come riportato sui cartelli". Pendolari con disabilità, anziani, mamme con passeggini o per viaggiatori con bagagli pesanti, devono accedere alla stazione attraverso le scale, quando ci riescono, o da un altro ingresso più distante, ma poco frequentato.

Nell’interrogazione il consigliere chiede all’assessore regionale se e come intende intervenire con Rfi "affinché questo grave disservizio venga superato con l’abbattimento di barriere architettoniche che limitano gravemente, o addirittura impediscono a chi ha difficoltà di spostamento di accedere a Rho-Fiera". Ma non è tutto, i pendolari lamentano anche che i due ascensori della stazione ferroviari spesso non funzionano. Ma a quanto pare non si tratta dell’unico caso. "Come Gruppo regionale del Pd abbiamo scoperto che il 30% delle stazioni ferroviarie lombarde è inutilizzabile, interamente o parzialmente, per le persone a ridotta mobilità: sono infatti 127 su 422 le stazioni dove uno o più ascensori o scale mobili non funzionano, o dove servirebbero questi servizi per raggiungere la banchina, ma non sono presenti. Per Rho Fiera, non possiamo certo aspettare le calende greche per permettere alla nostra utenza, comprese persone in sedia a rotelle o mamme con passeggini, di veder rispettato un diritto fondamentale".