Escort trovata senza vita. Shock nel giorno di festa. La vicina ha dato l’allarme

"Hanno visto aperta la porta dei vicini, nel toccarla si sono accorti del corpo a terra. Si sa pochissimo, c’è tanta confusione". A parlare è una vicina di casa di Vasilica Potincu, trentacinquenne di origini romene, escort di professione, trovata morta nel suo appartamento al civico 16 di via Stelvio. Ammazzata nel pomeriggio di festa, mentre tutta Legnano aveva gli occhi puntati sul Palio, sulle strade dove sfilavano le Contrade. La donna sarebbe stata uccisa con svariate ferite da taglio. Il suo corpo giaceva riverso sul pavimento del soggiorno in un lago di sangue.

Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio, appunto quando un vicino di casa, notando la porta socchiusa, si è avvicinato, ha spinto l’uscio ed è entrato, scoprendo il cadavere in una pozza di sangue. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo del 118 per la trentacinquenne c’era già più nulla da fare. E subito in una Legnano in festa è scattata la caccia all’assassino di Vasilica.

Il corpo della vittima presentava numerose ferite da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, che hanno avviato le indagini.

Ieri in tarda serata non era chiaro né chi fosse l’autore dell’aggressione né quando esattamente sia avvenuto il delitto. Alcuni residenti, ancora scossi, hanno raccontato ai cronisti piccoli dettagli che ora acquisiscono un nuovo significato. Poco distante dal luogo del delitto, in via Canazza, nel parcheggio davanti all’ex ospedale di Legnano, è stata ritrovata l’auto della vittima, una Volkswagen Polo bianca. Gli inquirenti stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di ricostruire gli ultimi movimenti della donna e acquisire elementi utili all’inchiesta.

Il quartiere, a ridosso del vecchio ospedale, è sotto shock e la comunità si stringe nel dolore mentre i carabinieri proseguono con gli accertamenti per dare un volto e un movente a quanto sembra essere, a tutti gli effetti, un omicidio efferato consumato in ambito domestico.

Christian Sormani