Omicidio a Legnano, donna trovata morta nel suo appartamento: uccisa da una coltellata alla schiena

Legnano, 25 maggio 2025 – Mentre la città si veste a festa per il tradizionale Palio, un grave fatto di cronaca ha scosso la comunità legnanese. Nel pomeriggio, i soccorritori della Croce Rossa di Legnano con l’automedica e i carabinieri sono intervenuti in via Stelvio, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di circa 30 anni all’interno della sua abitazione.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, insospettiti dall’assenza della donna. Una volta entrati nell’appartamento, l’avrebbero trovata riversa a terra con un coltello conficcato nella schiena.

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, presenti sul posto anche con la squadra scientifica, impegnata nei rilievi per ricostruire quanto accaduto.

L’episodio ha gettato un’ombra sulla giornata di festa, lasciando la comunità attonita in attesa di sviluppi.