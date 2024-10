Abbiategrasso, studente 16enne aggredisce il prof dopo un rimprovero all’istituto Lombardini

Abbiategrasso (Milano) – È stato denunciato per resistenza, lesioni e violenza a pubblico ufficiale lo studente di 16 anni che questa mattina ha aggredito un suo professore, 47 anni, all'interno dell’istituto professionale superiore Lombardini di Abbiategrasso, in provincia di Milano, città non nuova a simili episodi.

A quanto emerso la discussione tra professore e studente sarebbe scattata intorno alle 11, per un rimprovero. Lo studente, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha poi spinto il docente facendolo cadere a a terra. A quel punto i colleghi hanno chiamato il 112.

Il 47enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta per accertamenti, dove gli sono state diagnosticate contusioni lievi. Prognosi 20 giorni. Sul caso indagano i carabinieri.