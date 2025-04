A lezione di corretta raccolta differenziata

Un pomeriggio per fare il punto sull’importanza della raccolta differenziata. Lo promuove il Laboratorio di quartiere Mazzafame, presieduto da Nino Tola. Sarà lunedì 5 maggio, dalle 17 alle 19, alla Casa del volontariato di via dei Salici 32. Interverrà il responsabile dell’unità operativa di Aemme Linea Ambiente Carlo Boschetto. Da tempo il presidente Tola sta conducendo una battaglia per arginare il degrado di sacchi dell’immondizia confezionati senza criterio, esposti nei giorni sbagliati, non rispettosi di una corretta separazione di carta, plastica, vetro e organico. Spendendosi in prima persona anche qualche giorno fa, mettendo nelle cassette della posta l’invito a partecipare al pomeriggio. "Ti invitiamo a unirti a noi nella raccolta differenziata dei rifiuti, per rendere il nostro quartiere più bello e pulito - scrive nella nota rivolta ai residenti -. Con la tua collaborazione possiamo ridurre la quantità di spazzatura che finisce in discarica, recuperare materiali preziosi, migliorare l’aspetto del nostro quartiere". S.V.