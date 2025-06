Tommy Cash a Lecco: una giornata di relax sul lago di Como per la star di “Espresso macchiato”

Lecco, 2 giugno 2025 – Tra un espresso macchiato e l'altro, Tommy Cash si è concesso una giornata di svago a Lecco sul lago di Como. Il rapper estone, autore del tormentone dell'anno – Espresso macchiato appunto – ieri è stato ospite alla Canottieri Lecco, lo storico club sportivo che compie 130 anni.

Costume a righe, canottiera in tinta e ciabette bianche indosso, oltre che per un pranzo al ristorante della Canottieri, Tommy Cash ne ha approfittato per un tuffo nel lago e un giro in canoa, svelando gambe tatuate. Pur ritagliandosi momenti di isolamento per ascoltare un po' di musica, leggersi un libro e riposare al sole, l'artista non si è sottratto a selfie, autografi e strette di mano ai tanti che lo hanno avvicinato per salutarlo. Una giornata di buona cucina insomma, relax e tanti sorrisi.

“Grazie per la visita, è stato un vero piacere accoglierti!”, è il saluto dei nuovi amici della Canottieri Lecco. Tommy Cash, reduce dal terzo posto all'Eurovision Song Contest 2025, sul lago non è però andato solo per riposarsi, ma anche per lavorare. E' stato infatti una delle guest star del Nameless Festival in corso ad Annone Brianza, dove si è esibito sabato.