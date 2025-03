Nameless Festival 2025, la line-up completa. La novità: spariscono i token

Annone di Brianza, 24 marzo 2025 – Nameless festival: ci siamo. La manifestazione dedicata alla musica elettronica – con incursioni anche in altri generi –svela la sua line up completa, dopo gli annunci di alcuni nomi, snocciolati negli ultimi mesi.

La rassegna si terrà da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno (giorno della Festa della Repubblica, quindi di vacanza) in un’enorme area fra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, nota come la Poncia.

Sabato 31 maggio si esibiranno, oltre all’headliner Armin van Buuren, anche Oliver Heldens, Artie 5ive, Dirtyphonics, EDMMARO, Eliza Rose, Faneto, Gentlemens Club, Gorgon City, INFEKT, Malaa’s Alterego, Melons, MUST DIE!, Niky Savage, Nimda, nimino, Promessa, Rio Tashan, Shermanology, Sullivan King, Tchami, Tommy Cash, Tony2Milli e TSHA.

Martin Garrix sarà invece alla guida della line up di domenica 1° giugno. Al suo incredibile dj set si aggiungeranno quelli di Don Diablo, Astro, Bello Figo, Jaden Bojsen, Juicy M, Kid Yugi, Malaa, Merk & Kremont e RRARI DAL TACCO.

5) I tre Headliners Djs

La seconda giornata del festival vedrà prendere possesso di uno dei palchi anche Worried About Henry con Sub Focus, Dimension, Friction, SOTA, Delta Heavy, Charlie Tee, Mother Inc e Trip Brothaz. Special guest sarà Flowdan.

Il 1° luglio si concluderà con “Less Names”, il nuovo format targato Nameless Festival inaugurato al Gate di Milano a novembre 2024 e ormai diventato appuntamento mensile. Le regole rimangono le stesse: no phone policy e secret line up.

Il Festival si chiuderà in bellezza lunedì 2 giugno con le esibizioni The Chainsmokers, headliners della giornata, AnD, BUNT., Dave Lee, David Morales, Dirty Channels, gladde paling, Glocky, Interplanetary Criminal, Low-Red, Luca Agnelli, Mr Belt & Wezol, Natasha Diggs, Nabi, Nerissima Serpe/Papa V/Fritu, NERO, Odymel, Olive Anguz, Sayf,Stella Bossi, T78, The Illustrious Blacks e ZAPRAVKA.

È stata rinnovata anche la partnership con Defected e Glitterbox, a cui il Nameless ha riservato un apposito palco, tra roster di ballerini scintillanti e una produzione scenica di alta qualità.

David Morales, leggenda della house anni '90, sarà al Nameless Festival

Gli artisti che si esibiranno per Defected sabato 31 maggio saranno Eliza Rose, Gorgon City, Rio Tashan, Shermanology e TSHA; lunedì 2 giugno, per Glitterbox, sarà invece la volta di Dave Lee, David Morales, Dirty Channels, Minna, Natasha Diggs e The Illustrious Blacks.

L’edizione 2025 ha messo in cantiere una serie di aggiornamenti, orientate a migliorare ulteriormente l’accessibilità e la stessa esperienza del festival. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite, l’eliminazione del sistema dei token , distribuzione gratuita di acqua e l’accesso gratuito alle aree parcheggio.

A ospitare il Nameless nel 2025 sarà nuovamente la vastissima area di 400.000 metri quadrati tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco, sede dell’evento dal 2022. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura incontaminata e incorniciati dalle montagne, permetteranno di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, così da accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.