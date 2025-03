Barzanò, gli scrittori diventano bibliotecari per un giorno

Barzanò, 19 marzo 2025 – Un ciclo di incontri la domenica mattina, per ascoltare i consigli di lettura di chi i libri li scrive, li legge per professione, li recensisce e li cura in ogni dettaglio prima di affidarli alla stampa: scrittori che consigliano scrittori, protagonisti di “Bibliotecario per un giorno”, proposto da Commissione Cultura e Biblioteca di Barzanò, a partire da domenica 23 marzo. Scrittori e professionisti della scrittura, accompagneranno i lettori tra gli scaffali della biblioteca, raccontando i libri che hanno amato. Un progetto nato per proporre nuovi e diversi momenti di fruizione della biblioteca e di valorizzazione della lettura, nell’ambito delle iniziative di Città che legge, la qualifica ministeriale ottenuta dal Comune di Barzanò per il secondo triennio. Gli incontri, la cui partecipazione è aperta a tutti senza prenotazione, saranno inoltre l’occasione per visitare le mostre allestite mensilmente negli spazi della biblioteca.

Gli incontri, con inizio sempre alle 10.30 in biblioteca, via Pirovano 5, debuttano con Nicoletta Sipos, scrittrice e giornalista culturale, che vive tra Milano e Valbrona, nel Triangolo Lariano, dopo avere vissuto in Ungheria, in Germania e negli Stati Uniti. Ha pubblicato numerosi libri, tra cui “Il buio oltre la porta”, “Perché io no?”, “La promessa del tramonto”, “La ragazza con il cappotto rosso”, e l’ultimo “La guerra di H.”. Inoltre in mostra fino al 24 marzo “Nedukaleko,” di Monica Consonni e Mattia Pozzi, fotografie scattate lungo i 9288 chilometri della Transiberiana. I successivi incontri saranno domenica 13 aprile con Salvo Barone, il 18 maggio con Elisabetta Bucciarelli, il 25 maggio con Michela Martignoni e il 15 giugno con Anna Danielon.