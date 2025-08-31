Vigile del fuoco del Saf colpito da un grosso sasso: stava soccorrendo due escursionisti

Valmadrera (Lecco), 31 agosto 2025 – Un vigile del fuoco di 36 anni è stato colpito e ferito da un grosso sasso mentre stava soccorrendo due escursionisti in difficoltà. E' successo sabato pomeriggio.

L'intervento di soccorso a Valmadrera

L'intervento di soccorso

I due escursionisti erano bloccati in una zona impervia, molto ripida, in mezzo alla vegetazione e fuori dal sentiero. Non riuscivano più a proseguire, né a tornare indietro. Un passo falso e sarebbero precipitati. Piuttosto che rischiare oltre, hanno chiesto aiuto. Per raggiungerli e recuperarli si sono messi in marcia da terra sia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana, sia i vigili del fuoco della squadra Squadra Saf, addestrati per interventi speleo alpino-fluviali. Dalla base di Villa Guardia sono invece decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, con a bordo, oltre ai piloti, medico infermiere e un tecnico elisoccorritore del Soccorso alpino.

L'infortunio

Proprio mentre stava collaborando al trasferimento dei due escursionisti sull'eliambulanza, una grossa pietra è precipitata dall'alto e ha investito i vigili del fuoco 36enne del Saf: lo ha dritto colpito alla caviglia, un colpo violentissimo, tanto da farlo svenire per il dolore. Se lo avesse colpito in testa, lo avrebbe probabilmente ucciso. Una volta trasferiti in zona sicura i due che stava soccorrendo insieme agli altri altri, è stato così soccorso anche lui, perché non era nelle condizioni di mettersi in sicurezza da solo. E' stato così recuperato con il verricello, trasbordato sull'eliambulanza e trasferito in ospedale a Lecco. Gli accertamenti hanno fortunatamente escluso lesioni gravi. I due escursionisti che stava soccorrendo invece erano incolumi.