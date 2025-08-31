Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Lecco
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
CronacaVigile del fuoco del Saf colpito da un grosso sasso: stava soccorrendo due escursionisti
31 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lecco
  3. Cronaca
  4. Vigile del fuoco del Saf colpito da un grosso sasso: stava soccorrendo due escursionisti

Vigile del fuoco del Saf colpito da un grosso sasso: stava soccorrendo due escursionisti

L'incidente a Valmadrera durante un intervento di salvataggio in montagna. Il masso ha colpito il 26enne dritto alla caviglia, un urto violentissimo, tanto da farlo svenire per il dolore. Se lo avesse centrato in testa, lo avrebbe probabilmente ucciso

L'intervento di soccorso a Valmadrera

L'intervento di soccorso a Valmadrera

Per approfondire:

Valmadrera (Lecco), 31 agosto 2025 – Un vigile del fuoco di 36 anni è stato colpito e ferito da un grosso sasso mentre stava soccorrendo due escursionisti in difficoltà. E' successo sabato pomeriggio.

L'intervento di soccorso a Valmadrera
L'intervento di soccorso a Valmadrera

L'intervento di soccorso

I due escursionisti erano bloccati in una zona impervia, molto ripida, in mezzo alla vegetazione e fuori dal sentiero. Non riuscivano più a proseguire, né a tornare indietro. Un passo falso e sarebbero precipitati. Piuttosto che rischiare oltre, hanno chiesto aiuto. Per raggiungerli e recuperarli si sono messi in marcia da terra sia i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana, sia i vigili del fuoco della squadra Squadra Saf, addestrati per interventi speleo alpino-fluviali. Dalla base di Villa Guardia sono invece decollati i soccorritori dell'eliambulanza di Como, con a bordo, oltre ai piloti, medico infermiere e un tecnico elisoccorritore del Soccorso alpino.

L'infortunio

Proprio mentre stava collaborando al trasferimento dei due escursionisti sull'eliambulanza, una grossa pietra è precipitata dall'alto e ha investito i vigili del fuoco 36enne del Saf: lo ha dritto colpito alla caviglia, un colpo violentissimo, tanto da farlo svenire per il dolore. Se lo avesse colpito in testa, lo avrebbe probabilmente ucciso. Una volta trasferiti in zona sicura i due che stava soccorrendo insieme agli altri altri, è stato così soccorso anche lui, perché non era nelle condizioni di mettersi in sicurezza da solo. E' stato così recuperato con il verricello, trasbordato sull'eliambulanza e trasferito in ospedale a Lecco. Gli accertamenti hanno fortunatamente escluso lesioni gravi. I due escursionisti che stava soccorrendo invece erano incolumi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata