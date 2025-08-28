Viganò, 50enne aggredito da un cane in strada: rischia l'uso del braccio

Viganò (Lecco), 28 agosto 2025 – Il cane gli è andato incontro trotterellando, ma quando gli è passato accanto si è voltato di scatto e lo ha morso. Lo ha azzannato al braccio, il sinistro. Gli ha aperto una profonda ed estesa ferita e gli ha lacerato i muscoli e gli altri tessuti.

L'aggressione

A essere morsicato da un cane è stato un passante di 50 anni, durante una passeggiata per le vie di Viganò. E' successo nella zona industriale Lo ha aggredito un cane di taglia media, un meticcio, con il pelo nero e corro. Probabilmente è un randagio, sebbene in Brianza siano molto pochi, oppure un cane scappato da qualche parte nei paraggi. Non voleva mollare la presa, continuava a strattonare e muovere la testa. Quando finalmente ha aperto la bocca, è poi scappato.

Le cure

Il 50enne è stato accompagnato di corsa in ospedale, al Pronto soccorso di Merate. I medici di turno gli hanno medicato la ferita, l'hanno disinfettata e suturata con decine di punti di sutura. Nonostante le cure, potrebbe non riacquistare più la completa funzionalità dell'arto superiore lesionato. Dell'aggressione sono stati informati come di prassi anche i veterinari di Ats della Brianza. Purtroppo non sono ancora riusciti a identificare il cane morsicatore.

Il precedente

Lo stesso cane sembra che in precedenza avesse già assalito un altro passante, sempre morsicandolo. E' successo solo qualche settimana prima che mordesse il 50enne. Non c'è certezza, ma la descrizione coincide e coincide anche la modalità dell'aggressione Se qualcuno ha elementi utili, occorre quindi che li comunichi ai veterinari di Ats affinché possano verificare e intervenire prima che si verifichino altri episodi analoghi o, peggio, dalle conseguenze ancora peggiori.