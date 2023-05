La frana non blocca i turisti: a Varenna in 2.500 sono arrivati in traghetto

Varenna 8Lecco), 30 maggio 2023 - Dieci giorni dopo la frana e nella prospettiva di dover convivere ancora a lungo con i suoi postumi, visto che il transito dei treni difficilmente verrà ripristinato prima delle fine di giugno, Trenord ha messo a punto la staffetta treno-autobus a monte e a valle della frana, in maniera tale da garantire gli spostamenti tra Milano, Lecco, il lago e la Valtellina senza i tempi morti che la scorsa settimana avevano guastato la giornata, e anche l’umore, a pendolari e turisti.

Oltre ad autobus tra Colico e Lecco per trasferire i viaggiatori diretti verso la Milano e la Valtellina torneranno a circolare anche le navette che dal capoluogo portano a Varenna e Bellano. A valle della frana i treni tra Milano Centrale e Lierna circolano con cadenza oraria dalle 6.20 alle 21.20. A eccezione del collegamento delle 11 garantito dalla corsa 24836 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 10.52, e il collegamento delle ore 15, garantito dalla corsa 24852 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 14.52. I viaggiatori diretti verso la Valtellina giunti alla stazione di Lecco devono scendere e proseguire con i bus seguendo l’indicazione Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago. A monte della frana i passeggeri che partono da Sondrio o Tirano per andare a Lecco o Milano devono scendere a Colico e proseguire con i bus. Una volta giunti Lecco quelli diretti a Milano possono utilizzare la linea S8 per Porta Garibaldi, con treni in partenza ogni mezz’ora, ai minuti .06 e .36. Per i pendolari, ma soprattutto per i turisti, un’alternativa è rappresentata dai battelli di Navigazione Laghi che fanno la spola tra Bellano, Varenna e Lierna. Solo nella giornata di domenica si sono spostati via lago 2.500 passeggeri. "Abbiamo subito risposto alla richieste" il Gestore Governativo Donato Liguori.