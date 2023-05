Frana di Varenna, da lunedì cambiano gli orari di treni e battelli. Tutte le novità

Varenna (Lecco), 28 maggio 2025 – Da domani, lunedì 29 maggio, cambiano gli orari dei treni sulla linea Milano – Lecco – Sondrio – Tirano. In seguito alla frana che ha travolto e interrotto la tratta Lecco – Colico tra le stazioni di Lierna e Varenna, sono stati rimodulati i viaggi per diminuire i tempi di attesa e facilitare le coincidenze con i bus navetta.

Da Milano Centrale in direzione Sondrio/Tirano

A sud dell’interruzione, i treni fra Milano Centrale e Lierna circolano a cadenza oraria in partenza da Milano Centrale al minuto .20, dalle 6.20 alle 21.20. Fanno eccezione il collegamento delle ore 11, garantito dalla corsa del treno 24836 sulla S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 10.52, e il collegamento delle15, garantito dalla corsa del treno 24852 sempre della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle 14.52. I viaggiatori diretti verso la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivi collegamenti sostitutivi su bus. Ci sono due linee di pullman: la prima è la Lecco - Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina senza fermate intermedie; la seconda è la Lecco – Bellano - Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago perché gli autobus fermano in tutte le stazioni intermedie.

Da Tirano-Sondrio in direzione Milano Centrale

A nord dell'interruzione, i treni circolano fra Tirano, Sondrio, Colico e Bellano. Gli orari in vigore da lunedì 29 maggio sono consultabili sul sito Trenord. I passeggeri diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico e utilizzare i bus verso Lecco, dove troveranno tutte le combinazioni ferroviarie verso Milano e Bergamo, o verso Lierna. A Lecco i clienti diretti a Milano possono utilizzare la linea S8 Milano – Lecco via Carnate per Porta Garibaldi, con treni in partenza ogni mezz’ora, ai minuti .06 e .36. A Bellano invece è attivo il collegamento con autobus sostitutivo per Varenna.

Lierna, Varenna e Bellano via lago

Sono state ripristinate le corse straordinarie su battello di collegamento fra Lierna, Varenna e Bellano. Da lunedì gli orari subiranno lievi modifiche, indicate nei tabellari disponibili su Trenord.it. Per la tratta Bellano - Varenna sono previsti 17 minuti di percorrenza; la tratta Varenna - Lierna richiede 23 minuti. L’intero tragitto sarà percorso in 40 minuti. Le stazioni ferroviarie di Bellano e Lierna distano una decina di minuti dai pontili di imbarco. I traghetti partono da Bellano per Varenna e Lierna alle 7.15, 9.15, 12.45, 15.15 e 17.15. Da Varenna per Lierna partono invece anche alle 8.55, 10.15, 11.15, 18.30 e 20.30. Le partenze dei battelli della Navigazione per Lierna per Varenna e Bellano sono alle 8.30, 11.40, 14, 16.05 e alle 19. Le corse solo per Varenna e non per Bellano sono alle 9.50, 10.50 e alle 18. I tempi di percorrenza dei bus dipendono dall’andamento del traffico stradale. I treni da Colico verso la Valtellina partiranno all’orario stabilito per garantire la regolarità del servizio sulla linea a binario. Si possono pertanto verificare lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina.