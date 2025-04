Varenna invasa dai turisti: assalto al treno per guadagnarsi un posto in carrozza

Varenna (Lecco), 6 aprile 2025 – Centinaia di turisti accalcati sulle banchine della stazione che invadono i binari e corrono verso il treno in arrivo, sperando di riuscire a guadagnare un posto in prima fila davanti alle porte per poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva.

I turisti accalcati in stazione a Varenna

Sono scene girate a Varenna, la Perla del lago di Como, non a Bombay o in qualche città dell'India, dove i passeggeri viaggiano aggrappati all'esterno delle carrozze e ammassati fin sui tetti dei convogli ferroviari. Sono state postate sulla pagina sociale This Lake Como del grande fotografo di vela bellanese Carlo Borlenghi.

“Varenna, assalto dei turisti al treno” è il commento che accompagna le immagini, che testimoniano, appunto, un vero e proprio assalto. È un déjà vu, uguale, anzi peggio, a quanto successo l'anno scorso e proseguito poi per tutta estate, almeno fino a settembre.

Per aumentare lo spazio a disposizione i marciapiedi sono stati allungati, ma evidentemente non basta. I turisti, con la bella stagione, sono tornati a invadere Varenna, assaltando i treni che approdano sulla perla del Lario, come prima e più di prima.

Il risultato è una bolgia pericolosa: nella calca qualcuno potrebbe essere spinto a terra oppure un treno in transito potrebbe falciare decine di persone in attesa. E quest'estate probabilmente sarà ancora peggio: i treni infatti non ci saranno per lavori sulla linea Lecco – Sondrio che rimarrà completamente chiusa alla circolazione ferroviaria per 3 mesi, dal 15 giugno al 15 settembre. Al posto dei treni ci saranno bus sostitutivi, la cui capienza massima sarà però di 50 passeggeri o poco più. Inoltre il sindaco Mauro Manzoni non vuole che attraversino il centro del paese: sono troppo ingombranti, mancano margini di manovra e teme incidenti a casa della calca di turisti appunto.