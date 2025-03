Contromano e inversione a U sulla Statale 36: la folle corsa di un furgoncino e il terrore degli altri automobilisti

Bellano (Lecco), 24 marzo 2025 - Prima il pericoloso contromano, anche in galleria, poi l'inversione a U, una manovra altrettanto proibita e azzardata.

In contromano

Questa mattina il guidatore di un furgoncino ha imboccato la Statale 36 dalla parte sbagliata e ha proseguito in contromano, anzi in controsenso, per diversi chilometri. Quando finalmente si è accorto dello sbaglio, ha effettuato un'inversione di marcia a U. Il conducente ha imboccato la Superstrada contromano allo svincolo di Bellano: ha percorso il peduncolo di uscita per chi proviene da sud, cioè da Lecco, invece che che quello, giusto, di immissione sulla carreggiata nord verso Colico, ignorando sia il cartello di alt e divieto giallo fluo ad alta visibilità, sia una freccia che indica la direzione corretta.

L'inversione a U

L'autista ha percorso contromano parecchi chilometri, quasi una decina, e affrontando diverse gallerie, dirigendosi verso sud appunto in carreggiata nord, fino ad arrivare a Lierna. Gli altri automobilisti sono riusciti non si sa come a schivarlo, nonostante corresse parecchio, accostando il più possibile sulla loro destra. Lo hanno inoltre avvisato dell'errore a colpi di clacson e sfanalando con gli abbaglianti. Quando l'autista del furgoncino si è accorto di avere sbagliato, ha compiuto una brusca inversione a U per tornare da dove era arrivato, cioè da Bellano.

Le testimonianze

“Me lo sono trovato davanti, abbiamo fatto fari e suonato come pazzi…”, racconta Valeria, una guidatrice che ha avuto la sfortuna di incrociarlo. “L'ho incrociato altezza Lierna – testimonia Cristian, un altro conducente che se lo è visto venire contro -. Stavamo tutti a destra, suonando e facendogli i fari, ma lui sfrecciava a manetta”. Il guidatore è stato immortalato anche dalle telecamere installate in Statale 36: i tecnici di Anas hanno già passato le immagine agli agenti della Polizia stradale affinché dalla targa del veicolo possano identificarlo. Rischia il ritiro della patente e una multa fino a quasi 700 euro.

I precedenti

Numerosi i precedenti, con cadenza quasi mensile, nonostante le campagne di sensibilizzazione e il miglioramento della segnaletica stradale. Purtroppo in passato c'è scappato pure il morto, anzi ci sono scappati i morti. Come il 19 ottobre 2022, quando Lueve, senegalese di 27 anni di Garlate, ha compiuto un'inversione a U in una galleria della 36 a Dervio. A bordo della sua Dacia Sandero c'era anche sua mamma, Aida, 56 anni: sono morte entrambe dopo essere piombate addosso a un 47enne di Seregno al volante di un'Audi A6 che non ha potuto nulla per evitarle.