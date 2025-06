Incendio a Bosisio Parini, l’auto prende fuoco: il conducente si lancia fuori dall’abitacolo

Bosisio Parini (Lecco), 30 giugno 2025 – Appena il tempo di fermarsi e scappare fuori dall'abitacolo, che l'auto si è incendiata. L'incendio è divampato quest'oggi a Bosisio Parini, in una stradina sterrata alla periferia del paese.

Un automobilista al volante della propria macchina ha visto del fumo fuoriuscire dal vano motore e avvertito che il mezzo procedeva a fatica. Ha subito rallentato e accostato e poi è corso fuori dal mezzo, giusto in tempo prima che prendesse completamente fuoco.

Ha chiamato i vigili del fuoco, che in pochi minuti lo hanno raggiunto. I vigili del fuoco sono riusciti prima a circoscrivere le fiamme che si stavano propagando ad alcuni alberi e all'erba di un prato, poi a spegnerle. Dell'auto però non è rimasto nulla, se non il telaio: è quindi da rottamare. Probabilmente l'incendio è divampato per un cortocircuito o un problema meccanico.