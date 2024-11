Imbocca la statale 36 in contromano: se ne accorge dopo dieci chilometri e fa inversione a U

Lecco, 12 novembre 2024 – Ha imboccato la Superstrada contromano e percorso almeno una galleria e parecchi chilometri dalla parte sbagliata. Quando si è accorto dell’errore, ha accostato e ha poi effettuato inversione di marcia, con una pericolosa manovra a U, per rimettersi sulla giusta direttrice.

A percorrere in contromano un tratto di Statale 36, nella zona dell’Alto Lago, è stato ieri mattina, lunedì 11 novembre, intorno alle 8 un automobilista al volante di una Golf. Si è immesso in carreggiata sud, quella verso Lecco e Milano, ma percorrendola in direzione nord, cioè verso Colico.

Diverse le segnalazioni, sia agli operatori del 112, sia tramite i canali social. Il conducente è stato visto anche nella galleria Regoledo, all’altezza del chilometro 74, tra Bellano e Perledo: con i suoi quasi 3 chilometri e mezzo di percorrenza è uno dei tunnel più lunghi di tutta la 36. Non è al momento chiaro a quale svincolo abbia sbagliato e quanta strada abbia percorso nel senso opposto.

Si presume abbia imboccato dalla parte sbagliata la Super allo svincolo di Maggiana, a Mandello del Lario: se così fosse, avrebbe percorso almeno 10 chilometri in contromano e sette gallerie prima di capire perché gli altri automobilisti continuavano a suonare il clacson e fargli segnali con i fari.

“Una volta realizzato lo sbaglio, in autonomia è tornato indietro”, spiegano dalla Stradale. Gli agenti della Polstrada di Bellano stanno ora cercando di identificarlo attraverso le immagini riprese dalle numerose telecamere installate lungo la Statale e la targa dei veicolo che guidava. Miracolosamente non si sono verificati incidenti, nonostante l’orario di punta.

Non così invece il 19 ottobre 2022, quando Maimouna Gueye, senegalese di 27 anni di Garlate alla guida di una Dacia, ha compiuto un’inversione in una galleria: una manovra costata la vita a lei e ad Aida Sene, 56 anni, sua mamma, schiantatesi contro un’Audi di un quarantottenne di Seregno che nulla ha potuto per evitare l’impatto.

Anche in seguito a quell’incidente, oltre che ai ripetuti contromano, la segnaletica sia verticale, sia orizzontale, è stata potenziata.