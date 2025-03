Tamponamento a catena sulla Milano-Lecco, 11 auto coinvolte. Due feriti gravi e traffico in tilt

Annone Brianza (Lecco), 24 marzo 2025 - Maxi tamponamento a catena sulla Statale 36. Undici le auto coinvolte, due i feriti.

L'incidente è successo questa mattina alle 7.30 all'altezza di Annone Brianza del tratto Milano-Lecco della 36, in direzione nord, verso Lecco. A un primo tamponamento ne sono seguiti subito altri in serie a causa della distanza ravvicinata degli automobilisti. La conta finale è di 11 mezzi coinvolti. Due persone sono rimaste ferite: sono una giovane di 30 anni e un giovane di 31. Sono stati soccorsi dai sanitari di Areu e dai volontari della Croce verde di Bosisio Parini e di Lariosoccorso di Erba. Le loro condizioni non paiono gravi. In posto anche i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia stradale e i cannonieri di Anas.

Pesantissime le conseguenze sul traffico in orario di punta, con una coda chilometrica e la circolazione bloccata. Fino a quando i veicoli incidentati non verranno rimossi e non verrà ripristinata la percorribilità della Statale 36, meglio evitarla fin dopo Annone.