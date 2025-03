Lecco, tre ciclisti sulla Statale 36 nonostante il divieto: gli automobilisti li evitano per un soffio

Lecco, 11 marzo 2025 – Come ciclisti in Superstrada. Domenica 9 marzo, ore 12.40: tre ciclisti in fila indiana pedalano lungo la Statale 36. Gli automobilisti in transito li sfiorano di pochi centimetri, ma loro continuano imperterriti, senza nemmeno spostarsi il più possibile verso la banchina della Milano–Lecco.

I tre ciclisti sulla Statale 36 immortalati da una dashcam

A riprenderli - bici da corsa, tutina e almeno il caschetto in testa e le lucine posteriori accese -.un guidatore di passaggio con la sua dash cam di bordo. I tre sono stati filmati domenica appunto, in direzione sud da Lecco verso Milano, tra l'uscita della galleria del Monte Barro e lo svincolo di Suello per Erba e Como. Probabilmente hanno imboccato la 36 all'ingresso subito prima, quello di Civate, nonostante evidenti e vistosi cartelli di divieto di transito ai ciclisti, percorrendo poi mezzo chilometro sulla Statale, sempre che l'abbiano lasciata alla prima uscita disponibile. Capita spesso in quel tratto, nonostante i divieti appunto. Non sempre si tratta di errori; a volte i ciclisti lo fanno di proposito per non allungare di troppo il giro: un azzardo, poiché la Statale 36 è sia la strada più trafficata sia la più pericolosa del nord Italia, per loro e per tutti gli altri conducenti.