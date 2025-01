Ennesima follia sulla Superstrada 36 a Lecco: sbaglia uscita e ingrana la retromarcia

Lecco – In retromarcia in Superstrada. Il conducente di una Dacia Duster quando si è accorto di aver sbagliato strada al bivio della Statale 36, invece che proseguire fino alla prossima uscita, ha accostato a bordo e rallentato fino a fermarsi, in un tratto dove tra l’altro non c’è nemmeno la corsia d’emergenza.

L'auto ferma e pronta a ingranare la retromarcia sulla Statale 36

Poi, nonostante si trovasse appunto sulla corsia di marcia, ha ingranato la retro ed è tornato indietro fino al punto dove avrebbe dovuto svoltare. È successo nei giorni scorsi in 36, nel tratto tra Abbadia e Lecco, in direzione sud verso Lecco, prima dell’imbocco del tunnel dell’Attraversamento.

L’automobilista avrebbe dovuto lasciare la super all’uscita per Lecco Nord, invece ha proseguito dritto, salvo accorgersi dell’errore una trentina di metri più avanti. Piuttosto che allungare il giro di alcuni chilometri e qualche minuto fino all’uscita successiva, ha preferito fermarsi nel bel mezzo della Statale e tornare indietro in retromarcia con il rischio di innescare un incidente, nonostante quanti arrivavano da dietro gli abbiano ripetutamente suonato e lampeggiato.