Contromano in superstrada 36. Con il camion nel senso sbagliato rischia di provocare un disastro

Auto, moto, bici, a volte anche asini, perfino in galleria. Ma un camion mai. Almeno fino a ieri. Ieri pomeriggio un autotrasportare ha imboccato e percorso contromano la Statale 36 al volante di un bilico. Si è immesso sulla carreggiata Sud, quella da Lecco per Milano, ma l’ha percorsa in direzione direzione Nord, verso Lecco. È stato bloccato all’altezza di Civate, fortunatamente prima che provocasse disastri irreparabili e innescasse incidenti. Il camionista, un conducente straniero al volante di un trattore con rimorchio che lavora per conto di una società di logistica lituana, è entrato sulla Milano – Lecco dallo svincolo di uscita per Erba e Como, che ha percorso anch’esso dalla parte sbagliata, nonostante i cartelli di divieto e sebbene si tratti di una strettoia. Probabilmente lo ha fatto, inconsapevolmente, nel tentativo di trovare un’altra strada per evitare la chiusura per allagamento dell’innesto di Suello. Gli altri automobilisti che se lo sono visti venire pericolosamente addosso si sono attaccati ai clacson e hanno ripetutamente abbagliato per avvisarlo dello sbaglio. Prima che si accorgesse dell’errore, azionare le quattro frecce e accostare sulla corsia di emergenza, il guidatore del mezzo pesante ha comunque percorso quasi un chilometro dalla parte sbagliata, cercando poi di raggiungere lo svincolo successivo per uscire, salvo ad un certo punto capire che era meglio accostarsi e fermarsi. Lo hanno quindi raggiunti gli agenti della Polizia stradale, che lo ha scortato, in retromarcia, fino al punto più agevole per manovrare e uscire in sicurezza dalla 36, dal verso giusto. Daniele De Salvo