Lake Como. Visite immersive tra le bellezze

Un nuovo museo a Lecco da vivere e sperimentare. È Lake Como Museum di Lecco, un nuovo spazio per raccontare la storia, la cultura e la bellezza di uno dei luoghi più iconici d’Italia, il lago di Como appunto. Il museo, nel cuore di Lecco, unisce tradizione e innovazione. Permette di esplorare il lago e le montagne di Lecco senza muoversi, ma come se ci si stesse spostando in bicicletta, in barca, in aereo, su un sentiero o una ferrata. Ad accogliere e introdurre il visitatore in un percorso sensoriale immersivo in 8 stanze tematiche, non può che esserci Alessandro Manzoni tramite un ologramma. Ogni stanza è dedicata ad un aspetto diverso. Tra le esperienze una Room 360°, le pedalate sui famosi percorsi ciclopedonali, un volo sul lago, le arrampicate su roccia, i personaggi del territorio, l’arte.

"Il Lake Como Museum rappresenta una nuova opportunità per il nostro territorio e per Lecco, un’occasione straordinaria per raccontarci il lago di Como attraverso l’arte, la storia e le tradizioni, che l’hanno reso una meta ambita e fonte di ispirazione per scrittori e artisti – spiega Alessandro Mazza, amministratore unico di Innova Musei, una società di benefit –. Siamo riusciti a creare un luogo che non solo celebra il nostro passato, ma guarda al futuro, offrendo una prospettiva innovativa e coinvolgente per il pubblico". Oltre alle esperienze culturali, c’è anche un percorso di degustazione per esplorare i sapori tipici del Lago di Como e della Valtellina. Il Lake Como Museum, accessibile pure per chi ha difficoltà motorie, si trova in via Raffaello Sanzio 17, in riva al lago di Como, vicino a dove l’Adda riprende il suo corso di fiume. È già aperto da lunedì, ma l’inaugurazione ufficiale è in programma per venerdì prossimo. D.D.S.