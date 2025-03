Jet precipitato sul monte Legnone, otto indagati: l’aereo non poteva essere utilizzato per addestrare il pilota

Lecco, 27 marzo 2025 – Si è conclusa l’indagine preliminare per l’incidente mortale sul Monte Legnone a Colico – il 16 marzo 2022 –, dove perse la vita il pilota: sette persone, dipendenti della divisione aerei della Leonardo Spa, sono indagate per disastro colposo e omicidio colposo. Inoltre, è stata contestata a Leonardo la responsabilità amministrativa perché secondo il Procuratore Ezio Domenico Basso non sarebbero state messe in campo tutte le azioni riguardanti la normativa antinfortunistica sul lavoro.

Tragedia sul monte Legnone, nel Lecchese

Secondo l’accusa, l’aereo caduto era destinato al Turkmenistan e non era pronto per essere utilizzato per addestrare il pilota. Il velivolo sarebbe stato messo in volo quando non era ancora stato completato l’allestimento e quindi non avrebbe dovuto essere provato.

Invece, quel giorno, i due piloti, a bordo dell’M 346 di proprietà della società gioiello dell'industria aerospaziale italiana, stavano proprio effettuando un volo di addestramento. Dopo essere partiti dalla pista di Venegono Inferiore hanno perso il contatto radio con gli operatori della torre di controllo. Dopo aver dirottato il velivolo lontano dai centri abitati si sono lanciati all'ultimo momento. L'M 346 si è schiantato sul versante nord del Legnone in una palla di fuoco.

Nell’incidente ha perso la vita Dave Ashely, 49enne pilota istruttore della Raf, la Royal air force, mentre si è miracolosamente salvato Gianpaolo Goattin, ex top gun veronese di 53 anni. L’uomo è andato a sbattere contro la parete nord del Legnone, la montagna più alta della provincia di Lecco, ed è rimasto appeso ad uno sperone di roccia su un baratro con il paracadute d’emergenza.