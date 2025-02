Cadavere ritrovato sul San Genesio: sono i resti di Ivan Sirtori

Colle Brianza (Lecco), 24 febbraio 2025 - “Sono i resti di Magoo”. Lo conferma il test del dna. Dopo un anno e mezzo dalla sua scomparsa è stato ritrovato quel poco che resta di Ivan Sirtori, il padre di famiglia di 49 anni di Colle Brianza svanito nel nulla a inizio estate del 2023 da Colle Brianza, dove abitava. I suoi resti sono stati trovati nei boschi sul monte San Genesio, a poche centinaia di metri in linea d'aria da casa sua.

Il rinvenimento risale ad alcuni mesi fa, ma c'è voluto tempo per confermare che effettivamente siano quelli di Ivan, che si faceva chiamare Magoo, una persona eccentrica, fuori dal comune, molto sensibile. Probabilmente il 49enne è stato stroncato da un malore durante una delle sue passeggiate, oppure si è infortunato a morte. Sembra essere esclusa invece l'ipotesi di una morte violenta.

La scomparsa

Magoo si era allontanato da casa la mattina presto, senza dire nulla a nessuno, né alla moglie, né ai figli giovani, né alla mamma. Lo faceva spesso. Non aveva portato con sé né i documenti e nemmeno il cellulare e non aveva neppure avvisato dove aveva intenzione di andare. Non era la prima volta che spariva per stare da solo in mezzo alla natura. Per questo i familiari avevano lanciato l'allarme solo alcuni giorni dopo.

Chi era

Ivan era uno psicologo, un musicoterapista, un educatore e un artista, tutti insieme. “Poi, un passo alla volta, una crisi alla volta, è arrivato il 2012, anno di grandi deflagrazioni silenziose e interiori”, si legge nel sul suo blog, mai più aggiornato dopo la sua scomparsa”. Parlava di “processo di scollocamento dalla grande rete del ragno che tutto controlla” di “vivere semplicemente e con uno stile essenziale”.

Il saluto

“Ciao, Magoo – sono le parole di cordoglio del suo amico e sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla, che spesso lo ospitava alla Stale del Rè, l'osteria di famiglia, dove si esibiva -. Sentite condoglianze ai familiari. Vivrai nei nostri cuori. Ti ricorderemo sempre sul Monte di Brianza all’Osteria Stala del Rè di Campsirago, con i tuoi brani che cantavi da noi”.