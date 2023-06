Ivan Sirtori scomparso da Colle Brianza: proseguono le ricerche del 49enne

Colle Brianza (Lecco), 28 giugno 2023 – Ancora nessuna traccia di Ivan Sirtori, il 49enne di Colle Brianza che manca all'appello da sabato. Non è la prima volta che si allontana, ma mai così a lungo, per questo la moglie e il figlio hanno lanciato l'allarme solo ieri.

E' un tipo eccentrico: si fa chiamare Magoo, è un artista che scrive, suona e canta, soprattutto ama il contatto con la natura. Conosce bene il territorio, è un grande camminatore e gli piace mettersi alla prova, sparendo per giorni e cercando di sopravvivere arrangiandosi da solo. Per questo la speranza è che, come successo in passato, torni presto a casa per proprio conto e che non gli sia capitato nulla di spiacevole.

Al momento stanno cercando Ivan sia i vigili del fuoco, sia i tecnici del Soccorso alpino del Triangolo Lariano, sia i volontari della Protezione civile. Le ricerche sono ricominciate questa mattina all'alba, dopo una breve pausa notturna. Le coordinano i soccorritori del 115, che hanno allestito un posto di comando mobile avanzato e hanno schierato gli specialisti della squadra Tas, la Topografia applicata al soccorso per mappare le zone, e del Saf addestrati per gli interventi speleo alpino fluviali.

Il territorio delle operazioni è molto vasto, tra Campsirago, i boschi del San Genesio e Montevecchia. Ivan non ha con sé il cellulare e risulta quindi impossibile localizzarlo tramite il gps del telefonino.