Appello per Ivan psicologo e papà sparito a giugno

"Ovunque sei, qualsiasi scelta tu abbia compiuto, non vogliamo intralciare il tuo percorso di vita, abbiamo però bisogno di un gesto, un messaggio, anche un vocale per dire che ci sei". È l’appello a Chi l’ha visto? di mamma Antonia a Ivan Sirtori (nella foto), il 49enne di Colle Brianza, papà di due ragazzi, scomparso da casa da più di quattro mesi. A lei, al fratello Riccardo, alla moglie, ai suoi figli, non importa che ritorni se non vuole. A tutti loro basta sapere che stia bene, sia felice e abbia trovato risposte alle sue domande esistenziali. Ivan, che si fa chiamare Magoo, è uno psicologo che ha abbracciato la musicoterapia oltre a filosofie e uno stile di vita alternativo. Quando la mattina di sabato 24 giugno è sparito dalla sua abitazione di Cagliano, non ha portato con sé né il portafogli né il cellulare, non ha salutato nessuno, nessuno lo ha visto: non era la prima volta e quindi inizialmente nessuno si è preoccupato.

L’allarme è scattato solo dopo qualche giorno. Inizialmente i familiari hanno ipotizzato si fosse ritirato nei boschi, come un eremita, perché era già successo, sebbene avesse sempre avvisato. I soccorritori hanno battuto in lungo e in largo per settimane la zona del Monte San Genesio allargando poi le ricerche di Ivan, originario di Costa Masnaga, senza però riscontrare alcuna traccia, se non un possibile avvistamento non confermato a Vercurago.

Eppure mamma Antonia è convinta che sia vivo, da qualche parte. Ritiene che si sia allontanato volontariamente, oppure che qualcuno lo trattenga contro la sua volontà, magari gli adepti di qualche setta cui potrebbe essersi unito. Si tratta di supposizioni: non ci sono elementi concreti per stabilire che Ivan si sia ricostruito un’esistenza altrove, come del resto mancano riscontri per affermare che possa essergli capitato qualcosa di brutto o un incidente.

