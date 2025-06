Valsassina, tragedia nei boschi. Muore mentre cerca funghi

CRANDOLA VALSASSINA (Lecco) Marco e suo papà Fausto ieri mattina sono andati a cercare funghi assieme nei boschi della Valsassina. Poi si sono divisi, per battere una zona più ampia. Papà Fausto all’orario concordato è tornato indietro. Il figlio Marco no: è stato trovato morto dopo qualche ora di ricerche. A ucciderlo probabilmente una caduta. Marco Panzeri aveva 33 anni e abitava a Valgreghentino e lavorava alla Coop Il Grigio di Calolziocorte. Di professione era un cuoco. Ieri mattina all’alba lui e il papà sono andati insieme a cercare i primi funghi di stagione in Valsassina, nella zona di Crandola: la conoscevano bene entrambi, perché ci andavano spesso. I due si sono successivamente separati, ognuno per proprio conto. Si sarebbero dovuti riunire più tardi al solito loro punto di ritrovo, ma Marco non arrivava più e nemmeno rispondeva al cellulare. Papà Fausto ha così chiamato i soccorritori.

Per cercare Marco si sono messi in marcia i vigili del fuoco delle squadre Saf, specialisti in interventi speleo alpino fluviali, i tecnici del Soccorso alpino e i militare del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza. Da Malpensa sono inoltre decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo Lombardia del 115 con l’elicottero Drago 150. Sono stati proprio i vigili del fuoco a localizzare Marco, tramite il sistema IMSI Chatcher, in grado di individuare la posizione di un telefonino. "Grazie all’elaborazione dei dati sul dispositivo del disperso, gli specialisti dell’apparato IMSI Catcher hanno fornito indicazioni precise sull’ultima posizione rilevata – spiegano dal comando provincia dei vigili del fuoco –. I nostri elicotteristi, dotati di strumenti per la triangolazione del segnale, hanno raggiunto la zona indicata e individuato la posizione del dispositivo. Due aerosoccorritori sono stati verricellati sul posto". Hanno così ritrovato Marco, purtroppo privo di vita. Era ai piedi di una cascata: si presume sia scivolato. I tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone hanno spostato la salma in un punto dove è stato poi possibile trasbordarla sull’elicottero dei vigili del fuoco e quindi trasferirla a valle.