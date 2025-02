Due escursionisti dispersi. Incognita meteo sulle ricerche

C’è un’auto posteggiata ai Piani dei Resinelli, sopra Lecco, il grande parcheggio posto alle pendici della Grignetta, la montagna simbolo dell’alpinismo in Lombardia. È lì da sabato mattina. È l’unica certezza di un weekend da incubo con i telefonini dei dispersi che prima squillano a vuoto, per poi zittirsi. I droni sorvolano la cresta senza vedere nulla. I vigili del fuoco in elicottero scrutano invano i canaloni. A terra decine di soccorritori battono a tappeto tutti i sentieri possibili, con un occhio sempre rivolto in alto per la paura di essere travolti dalle valanghe. I due escursionisti persi nella tormenta che li ha colti sabato, però, per ora non si trovano. Paolo Bellazzi e Cristian Mauri (foto piccola), entrambi classe 1976, il primo residente a Cambiago (Milano), l’altro a Vimercate, paesone della Brianza Monzese, operai nella stessa azienda, esperti skyrunner, sono saliti in Grignetta venendo inghiottiti da freddo, vento e neve.

L’allarme è scattato per il loro mancato rientro. Probabilmente sono stati sorpresi dal maltempo: le condizioni meteo sono precipitate nel giro di mezz’ora. Prima le nuvole, poi una vera e propria tormenta. "Qualcuno li avrebbe incrociati quasi in cima, poi non si sa che fine abbiamo fatto", spiega Massimo Mazzoleni, capostazione del Soccorso alpino di Lecco. Una cinquantina i soccorritori in campo per cercarli, nonostante il freddo, le sferzate d’aria, la luce scarsa, soprattutto la neve pesante e bagnata e le slavine, che si sono staccate in più punti. "In diversi momenti ho dovuto fermare i miei ragazzi perché proseguire sarebbe stato troppo pericoloso", riferisce Marco Anemoli, delegato della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. Per le ricerche sono stati mobilitati anche i militari del Soccorso alpino della Finanza, i vigili del fuoco delle squadre speleo alpine fluviali, del Nucleo Sapr specializzati in droni, del Tas esperti in topografia e del Nucleo Cinofili con i cani da ricerca. Approfittando di una finestra di sereno, sono decollati pure i Draghi dei vigili del fuoco in elicottero, con a bordo un sistema in grado di localizzare i cellulari. E proprio grazie a questa tecnologia sarebbe arrivato in serata un primo indizio: forse i due sarebbero precipitati nel canalone Caimi, uno degli accessi alla vetta. Si teme però che siano caduti e la neve li abbia sepolti. Le ricerche continuano, "ma l’evoluzione del meteo sarà determinante", ammette Anemoli.