Paolo Bellazzi e Cristian Mauri dispersi in Grignetta: localizzato uno dei cellulari nel canalone Caimi. Il segnale captato grazie a droni

Lecco, 9 febbraio 2025 - Paolo Bellazzi e Cristian Mauri sono stati localizzati. O almeno è stato localizzato il telefonino di uno dei due. Si troverebbero nel canalone Caimi, uno dei canaloni della Grignetta, su cui i due escursionisti, entrambi 49enni, di Vimercate e Cambiago, risultano dispersi da sabato pomeriggio.

Come è stato captato il segnale

A georeferenziare il possibile punto, sono stati i vigili del fuoco grazie al sistema Imsi-catcher, che permette di individuare un cellulare triangolandone il segnale, anche in assenza di campo. Lo hanno fatto tramite i loro droni equipaggiati con il sofisticato apparato.

Le condizioni meteo proibitive

Per confermare l'indicazione occorre però compiere un'ispezione diretta sul campo. Al momento tuttavia non è possibile: le condizioni meteo sono proibitive e il pericolo di valanghe è troppo elevato. Per questo tutti i soccorritori sono rientrati alla base, dopo aver rischiato più volte di essere sepolti dalle slavine.

Le ricerche

Probabilmente raggiungeranno il posto individuato domani, o via terra, oppure in elicottero. Probabilmente sono precipitati nel canalone dopo essere stati sorpresi dal maltempo poco prima di raggiungere la vetta. I due erano escursionisti esperti, spesso salivano in Grignetta, ma sabato le condizioni meteo sono peggiorate in fretta.

I due colleghi con la passione per la montagna

Paolo Bellazzi, che ha moglie e un figlio, e Cristian Mauri sono colleghi, lavorano nella stessa azienda. Ogni sabato si davano appuntamento per andare in Grignetta.