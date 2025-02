Escursionisti dispersi in Grignetta: l’auto al parcheggio, i telefonini irraggiungibili. Allerta meteo, ricerche a ostacoli

Lecco, 9 febbraio 2025 – Continuano senza sosta le ricerche dei due escursionisti dispersi da ieri pomeriggio in Grignetta. Dopo una breve pausa per la notte, i soccorritori si sono rimessi in marcia questa mattina, domenica 9 febbraio. In campo ci sono una ventina di tecnici volontari del Soccorso alpino delle stazioni di Lecco e della Valsassina della XIX Delegazione Lariana e i vigili del fuoco del Saf specializzati in interventi speleo alpino fluviali.

È stato allestito un campo base per coordinare le operazioni ai Piani dei Resinelli, dove sono atterrati pure i draghi lombardi dei vigili del fuoco con l’elicottero decollato dall’aeroporto di Malpensa, dove fa base.

I soccorritori stanno perlustrando tutta la zona della Grignetta, lungo i principali itinerari di risalita e nei canaloni. Sono stati utilizzati anche droni con dispositivo di rilevamento termico.

Le condizioni meteo non sono delle migliori: ha nevicato tutta notte e la neve è molto bagnata e pesante, la visibilità è scarsa. “Rinnoviamo un appello alla massima attenzione per le escursioni in quota, controllate le previsioni e valutate bene l’opportunità di programmare le vostre uscite”, si raccomandano dal Soccorso alpino.

I due dispersi sabato mattina hanno raggiunto i Piani dei Resinelli in auto, poi si sono messi in cammino verso la Grignetta. Sarebbero due brianzoli. I loro telefonini risultano irraggiungibili (si usano anche dispositivi per individuarne tracce) e la loro macchina è ancora lì ai Resinelli, dove è stata parcheggiata. Si teme siano stati sorpresi dal maltempo oppure che siano scivolati e precipitati in un canalone.