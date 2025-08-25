Bambini invisibili
Ivan Albarelli
Bambini invisibili
Cronaca
Tragedia in stazione a Oggiono, uomo investito da un treno. Bloccata la Lecco-Molteno-Monza
25 ago 2025
DANIELE DE SALVO
Cronaca
E’ accaduto poco dopo le 13.30 e si tratterebbe di un gesto disperato. La vittima aveva 53 anni

La stazione di Oggiono dove è avvenuta la tragedia (Immagine di repertorio)

Oggiono (Lecco), 25  agosto 2025 – Tragedia in stazione a Oggiono nel Lecchese dove un uomo di 53 anni, poco dopo le 13.30 di oggi 25 agosto, è stato investito da un treno. Si tratta quasi sicuramente  di un gesto estremo. La  circolazione dei treni al momento è bloccata.

Oggi è il primo giorno di riapertura della linea Lecco - Molteno - Monza, rimasta chiusa per un mese per lavori infrastrutturali. Hanno installato un nuovo sistema europeo di circolazione ferroviaria.

Sul posto i sanitari dell'automedica di Areu, I volontari della Croce verde di Bosisio, i vigili del fuoco e i carabinieri della caserma di Oggiono con gli agenti tu della Polfer

