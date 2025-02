Dispersi in Grignetta, corsa contro il tempo per le ricerche dei due escursionisti brianzoli. E il meteo peggiora ancora

Lecco, 9 febbraio 2025 – Ricerche via terra e, nel pomeriggio, anche via cielo per rintracciare i due escursionisti che da ieri risultano dispersi sulla Grignetta . Nel primo pomeriggio di oggi, approfittando di una finestra di bel tempo, sono riusciti a decollare in elicottero i Draghi lombardi dei vigili del fuoco per una ricognizione aerea. A bordo pure il dispositivo per riuscire a localizzare i cellulari. Un telefonino dei due dispersi risulterebbe infatti ancora acceso: individuarne la posizione consentirebbe almeno di restringere l'area.

I soccorritori

Via terra ci sono invece una ventina di soccorritori del Soccorso alpino delle stazioni di Lecco e della Valsassina della XIX Delegazione Lariana, che stanno battendo a tappeto i principali itinerari e alcuni canaloni. Già ieri fino avevano raggiunto la vetta e perlustrato alcuni canali. In campo con loro pure i vigili del fuoco delle squadre Saf specialisti negli interventi speleo alpini fluviali, del Nucleo Tas per la topografia applicata al soccorso, unità cinofile da ricerca e dronisti. Il campo base è stato allestito ai Piani dai Resinelli.

I soccorritori impegnati in un intervento notturno sulle montagne lecchesi

I dispersi

E sono partiti a piedi proprio dai Piani dei Resinelli, a monte di Lecco, i due escursionisti dispersi. Sarebbero due skyrunner brianzoli di mezza età. Dopo aver parcheggiato la macchina si sono mezzi in marcia a piedi. Alcuni testimoni hanno riferito che a due terzi della salita verso la cima avrebbero poi deciso di tornare indietro a causa delle condizioni meteo, peggiorate nel giro di mezz'oretta. Poi nessuno li ha più visti e loro non sono più tornati a casa. La loro auto è ancora parcheggiata ai Resinelli, ma di loro nessuna traccia.

Le condizioni meteo

A metà pomeriggio le condizioni meteo sono nuovamente peggiorate. I Draghi lombardi dei vigili del fuoco sono dovuto rientrare alla base e le nuvole basse impediscono di decollare in elicottero sia ai soccorritori di Areu, sia ai militari del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza. La neve che è caduta è inoltre molto pesante e bagnata e il rischio valanghe è molto marcato. Oltre al meteo, stanno rapidamente peggiorando pure le condizioni di luce. I soccorritori dovranno quindi decidere se e come procedere.