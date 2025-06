Una flotta di 200 monopattini. Partito il servizio di sharing

Una flotta di 200 monopattini a disposizione di turisti, ma anche pendolari e lecchesi, per spostarsi a Lecco. È partito ieri il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing. Per noleggiare i monopattini è necessario essere maggiorenni, scaricare l’app “Dott“ e registrarsi. L’app ricorda all’utente, prima di mettersi alla guida, le regole di sicurezza e i comportamenti da seguire. La sosta è consentita in tutti gli spazi per moto e bici, oltre che in 29 parcheggi fisici e virtuali dedicati. Ogni mezzo è dotato di sistema di rilevamento satellitare, che permette di monitorare sia la posizione, sia la velocità, che per legge non può essere superiore ai 20 km orari. I monopattini sono dotati di frecce direzionali, ruota anteriore più grande e triplo sistema di frenata, luci frontali e posteriori sempre accese e un porta cellulare. LA prima corsa è gratuita per 20 minuti, poi la base è tariffaria di 0,29 euro al minuto, con 1 euro di sblocco e 10 minuti di prenotazione inclusi per raggiungere il mezzo. Ci sono tre diversi abbonamenti: uno da 30 minuti a 4,99 euro valido un giorno; uno da 100 minuti a 16,99 euro valido 7 giorni e, infine, un abbonamento flex a 4,99 euro per sblocchi illimitati e corse al prezzo fisso di 2€ ciascuna. D.D.S.