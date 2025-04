Cernusco Lombardone, giovane lupa investita da un’automobilista e uccisa sulla Provinciale

Cernusco Lombardone (Lecco), 24 novembre 2025 – Il lupo è ritornato di nuovo in Brianza. Una carcassa di lupa è stata trovata a ridosso lungo la Sp 54 a Cernusco Lombardone, una strada che attraversa parte del territorio del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, ma a due passi dal centro abitato. La presenza di lupi nel Parco del Curone era stata già riscontrata durante il lockdown, dopo un secolo di assenza dei grandi carnivori dalla Brianza, sterminati tutti dai cacciatori del passato.

Il rinvenimento

La carcassa è stata segnalata ieri sera, mercoledì, ma è stata prelevata e rimossa solo oggi, dopo un sopralluogo da parte degli agenti della Polizia locale e della Polizia provinciale prima e dei veterinari di Ats Brianza poi. Il verdetto al momento è quello di “canide strutturato". I resti dell'animale sono stati trasferiti nel laboratorio dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna di Sondrio per ulteriori accertamenti e per identificarne esattamente la specie. Probabilmente la lupa, di razza italiana, è stata investita da un automobilista in transito.

Il presidente del Parco

“L'ultimo avvistamento accertato di un lupo nel territorio del Parco risale all'inverno 2020-2021 – spiega Giovanni Zardoni, presidente del Parco di Montevecchia e della Valcurone -. Non risultano, ad oggi, nemmeno denunciate predazioni sia di animali selvatici che di animali domestici o di allevamento”. Durante il precedente riscontro di un lupo invece era stato aggredito un gregge di pecore: si era trattato di un esemplari in dispersione, cioè un lupo solitario, di cui poi si era persa ogni traccia. Del caso si stanno interessando pure i carabinieri della Forestale.