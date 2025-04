Attenti all’uomo

"L'uomo - dice l'enciclopedia Treccani - fa parte del regno animale e infatti la struttura di base del corpo umano è formata dalle stesse grosse molecole ‒ le proteine ‒ che compongono il corpo di tutti gli altri animali". Noi, però, siamo creature che nei millenni hanno sviluppato una loro cultura, etica e morale. È detta anche (presunta) evoluzione della specie. Eppure dagli animali più selvaggi l'uomo avrebbe avrebbe molto da imparare. La storia del lupo tripode del Tonale è da leggere. Anche se non freschissima è particolarmente interessante visto in continuo avvistamento di lupi in Lompardia e la polemica sul cosa fare in una Lombardia sempre più selvaggia.

In madre natura il più debole è generalmente preda ambita o lo scartato dal gruppo destinato a morte certa. La famiglia animale a volte, però, ti protegge, non considera il tuo handicap una croce sul tuo futuro e tu, anche se a tre zampe probabilmente potrai crescere ed essere lupo vero in un contesto naturale , dove sopravvivere è già difficile se sei in perfetta forma Poi c'è l'uomo con il fucile ma questa è altra e divisiva narrazione

Il lupo tripode, non è una favola, ma una storia cruda e dolce con la famiglia che c'è e il branco che ti accetta.

Inciso personale: quando al mio cagnolone Thor venne amputata una zampa a scortarlo e a proteggerlo dai suoi simili in una spiaggia per pelosi c'erano sempre due pastori cecoslovacchi (razza ritenuta pericolosissima...), eppure non si erano mai conosciuti prima.

Thor e il lupo del Tonale sono solo un esempio ma viste le discriminazioni e la solitudine di molti umani portatori di handicap e la ferocia del branco nei loro confronti forse noi non siamo più animali ma altro. Perché come disse Francesco, il santo: "Frate lupo (in realtà lupa ndr) , poiché ti piace di fare e di tenere questa pace, io ti prometto.. che .. tu non patirai più fame". Dal sacro al profano: l'Attenti al lupo di Lucio Dalla è un manifesto contro l'uomo maschio predatore dei più deboli

"Living together" ma attenti all'uomo.