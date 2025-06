I 40 anni dell’Osgb. Polisportiva in pista. Si balla con dj Alberti

L’oratorio di Merate trasformato per una sera in una discoteca a cielo aperto. Alla consolle il dj Massimo Alberti, uno dei più famosi, che fa ballare tutta l’Italia dagli studi di Rtl ma anche dai palchi delle più grandi arene. È il regalo per i 40 anni di Osgb, la polisportiva del centro parrocchiale giovanile di Merate intitolato a san Giovanni Bosco, presieduta attualmente da Emilio Colombo. In centinaia giovedì sera hanno saltato, pogato, applaudito, ballato, cantato a squarciagola sulla musica a palla delle più grandi hit italiane e internazionali, del passato e del presente, lanciate. Mattatore della serata appunto il dj Massimo Alberti, 59 anni, 45 dei quali con le cuffie alle orecchie e le mani sulla consolle. Massimo, originario di Casnigo, ma meratese d’adozione perché a Merate abita. Per lui è stato un po’ come giocare in casa, anche perché tra gli atleti dell’Osgb c’è pure suo figlio.

"Una serata fantastica – rivela -. È sempre un’emozione, ma anche difficile esibirsi davanti agli amici, anche per chi come me è stato al Festival di Sanremo, oppure all’Arena di Verona e in diretta tv a importanti trasmissioni". Massimo, che è anche un producer, gira tutto il mondo: Dubai, Grecia, Spagna, Malta, Argentina, Messico, Cile, Uruguay, Brasile. Oltre che con l’amico di lunga data Amadeus, Alberti ha collaborato con artisti come Biagio Antonacci, Marco Mengoni, Zero Assoluto, Le Vibrazioni e i Duran Duran. La festa per il quarantesimo compleanno, però, prosegue per tutto il week end. Questa sera, sabato, si comincia alle 19.30 con una revival della storia dell’Osgb, un luogo di educazione, accoglienza, rispetto, inclusione prima ancora che un’esperienza meramente sportiva. Poi ospiti, discorsi, premiazioni e riconoscimenti, un super buffet e domani, domenica, la messa.