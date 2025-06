Imprenditore lecchese furbetto del Superbonus: scatta il sequestro preventivo per 4 milioni di euro

Cernusco Lombardone (Lecco) – I finanzieri della compagnia di Cernusco Lombardone hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, nei confronti di due società, con sede nella provincia lecchese, operanti nel settore edile, nonché del loro amministratore, quale profitto dei reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio.

Il provvedimento – emesso dal gip del Tribunale di Lecco, su richiesta della locale Procura della Repubblica - trae origine da due verifiche fiscali eseguite nei confronti delle predette società, entrambe amministrate dallo stesso rappresentante legale, e delle correlate indagini di polizia giudiziaria, che hanno consentito di delineare l’esistenza di un “circuito fraudolento” funzionale alla creazione, circolazione, monetizzazione e/o utilizzo in compensazione di crediti d’imposta inesistenti in materia edilizia ed energetica.

In particolare l’imprenditore avrebbe fatturato, nell’ambito di un fittizio contratto di appalto tra le due società amministrate, lavori mai eseguiti di rifacimento della facciata di un immobile ubicato nella provincia di Lecco, consentendo allo stesso di beneficiare indebitamente, mediante lo sconto in fattura, del relativo credito d’imposta (“bonus facciate”), pari al 90% dell’imponibile, successivamente trasferito e utilizzato da altra azienda di proprietà per pagare in compensazione le relative imposte. Inoltre, avrebbe indicato, nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni d’imposta 2021-2022, costi inesistenti derivanti da fatture emesse da due società rumene e relative al distacco di lavoratori in Italia, mai realmente avvenuto, oltre a rilasciare fatture nei confronti di tre condomini della provincia lecchese per interventi di adeguamento antisismico e di riqualificazione energetica, che danno diritto alla detrazione d’imposta del “Superbonus 110%”, presentando il primo stato di avanzamento lavori - pari almeno al 30% - e le necessarie asseverazioni all’Enea, riportanti attestazioni non veritiere sulla congruità delle spese e sulla realizzazione degli interventi agevolati, senza che gli stessi fossero in tutto o in parte realizzati, procedendo, di converso, al prelievo dai cassetti fiscali dei committenti dei relativi crediti fiscali.In tale contesto, in due casi, i crediti indebitamente maturati sono stati ceduti ad altre società.

Gli elementi rilevati dalle Fiamme gialle cernuschesi hanno consentito alla Procura della Repubblica di Lecco di avanzare una richiesta di sequestro di beni per equivalente, al fine di inibire il consolidamento del vantaggio economico derivante dalla presunta evasione/truffa. Il gip ha quindi emesso il decreto di sequestro preventivo dei beni nella disponibilità delle società coinvolte e, in subordine, del suo amministratore. In esecuzione del provvedimento sono state, pertanto, sottoposte a sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disponibilità finanziarie, beni immobili e crediti d’imposta ancora presenti nel cassetto fiscale delle società coinvolte, evitando così che potessero essere monetizzati.