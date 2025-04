Calolziocorte, scoppia incendio in un appartamento: famiglia evacuata assieme al cane

Calolziocorte (Lecco), 26 aprile 2025 – Quattro squadre dei vigili del fuoco di Lecco sono intervenute questa notte in via Sant'Antonio per un incendio che si è sviluppato in un appartamento. Il rogo ha danneggiato in maniera significativa l'abitazione che si trova al secondo piano di uno stabile, nel corso delle operazioni sono state evacuate tre persone affidate al personale sanitario del 118, che le ha accompagnate in ospedale per accertamenti precauzionali, è stato messo in salvo anche il cane presente nell'appartamento. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle ore 6. Sono in corso gli accertamenti tecnici per determinare le cause dell’evento.

L'incidente in galleria

La sera del 23 aprile lungo la statale 36, nella galleria Curcio, all’altezza di Colico in direzione di Lecco, i vigili del fuoco lecchesi (e una squadra da Morbegno) erano intervenuti per estinguere le fiamme partite da una Jeep andata improvvisamente a fuoco a causa di un guasto. A bordo c’era una famiglia di Bergamo. Grazie alla prontezza di riflessi del padre al volante si è evitato il peggio: l'uomo ha accostato e fatto scendere la moglie e il figlio di 10 anni mentre il fumo aveva già invaso l'abitacolo. L’aria all’interno della galleria, a causa del fumo e delle fiamme, era diventata nel frattempo irrespirabile. La famiglia è riuscita ad allontanarsi in tempo.