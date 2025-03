La Valletta, incendia una palma: ''Non è autoctona''. Denunciato piromane insospettabile di 56 anni

La Valletta Brianza (Lecco), 27 marzo 2025 – Ha bruciato una palma fuori da un bar. Il piromane è un insospettabile brianzolo di 56 anni. Il motivo del falò? “Le palme non sono piante autoctone del nostro paese”, ha spiegato agli agenti della Polizia locale che nei giorni scorsi, al termine delle indagini, lo hanno denunciato.

L'incendio

Il 56enne una domenica pomeriggio di metà febbraio ha bruciato una palma alla Valletta Brianza. L'albero cresce a ridosso della Sp 53, fuori da un bar e ridosso di un parcheggio pubblico di Perego, frazione del paese. “Le successive indagini, supportate dai filmati registrati dalla nuova videosorveglianza comunale, hanno permesso di identificare il responsabile che, nei giorni successivi, è stato deferito all’autorità giudiziaria”, spiega Luca Curci, il comandante della Polizia locale de La Valletta Brianza.

Il filmato

I filmati mostrano il piromane protendersi con un accendino acceso in mano e poi bruciare le fronde della palma, che nel giro di pochi minuti “esplode” in una palla di fuoco. Il 56enne prima di scappare finisce di fumare una sigaretta e si accerta che il rogo abbia attecchito. L'incendio si è poi propagato ad un altro albero, fortunatamente non alle auto parcheggiate vicino. “Ha sostenuto che le palme non sono piante autoctone de La Valletta”, rivela incredulo il sindaco Marco Panzeri.