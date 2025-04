Statale 36, attimi di paura per un incendio in galleria: brucia jeep, si salva una famiglia

Colico (Lecco), 23 aprile 2025 - Allarme ieri sera lungo la statale 36 nella galleria Curcio, in direzione Lecco, dove una jeep con una famiglia di Bergamo a bordo ha avuto un guasto e ha preso fuoco.

L’aiuto ricevuto

Grazie alla prontezza di riflessi del padre al volante che ha capito la gravità della situazione si è evitato il peggio, l'uomo ha accostato e fatto scendere la moglie e il figlio di 10 anni mentre il fumo aveva già invaso l'abitacolo. Un automobilista che seguiva ha aiutato i tre ad allontanarsi dall'utilitaria che ha subito preso fuoco rendendo l'aria all'interno della galleria irrespirabile.

L’intervento

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco da Bellano e Morbegno, bloccando i due accessi del tunnel. La famiglia è stata presa in carico dal personale della Croce Rossa di Morbegno, solo il padre di 41 ha riportato una leggera ustione nel tentavo di spegnere il rogo che ha completamente distrutto l'auto. La statale è rimasta chiuso a lungo per le operazioni di sicurezza.

Il precedente

Ieri, sempre in provincia di Lecco, è andata in scena la stessa sequenza: viva per miracolo una donna di 56 anni la cui auto ha preso fuoco mentre stava percorrendo la strada del lungolago tra Abbadia e Lecco a Pradello. La 56enne era al volante della sua Ford EcoSport e viaggiava in direzione di Lecco. All'improvviso ha sentito un forte odore di bruciato. Preoccupata, ha rallentato per poi fermarsi alla prima area di sosta. Nemmeno il tempo quasi di uscire dall'abitacolo, che si è sviluppato un incendio. Alcuni passanti l'hanno aiutata ad allontanarsi e anche a recuperare alcuni effetti personali dal portabagagli, mentre altri hanno tentato di spegnere il rogo con secchiate d'acqua, in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco che poi hanno terminato il lavoro.