Barzanò, incendio in un capannone industriale: evacuati tutti i lavoratori

Barzanò (Lecco), 16 aprile 2024 – Incendio in carpenteria a Barzanò. Nel pomeriggio di oggi si è sviluppato un rogo all'interno di uno stabilimento di Barzanò, nella zona dell'area industriale del paese. L'allarme è scattato poco dopo le 17.

Le fiamme, dall'interno del capannone, si sono insinuate all'esterno attraverso alcuni giunti nei muri perimetrali e poi hanno raggiunto anche il tetto, da cui si è sprigionata una grande nuvola di denso e acre fumo nero visibile da chilometri di distanza che ha saturato l'aria. Operai e impiegati che erano al lavoro sono stati immediatamente evacuati e la zona è stata cinturata.

Per circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate con un'autopompa serbatoio e del comando provinciale di Lecco, con due partenze, un'autobotte e un'altra autopompa serbatoio. I soccorritori del 115, che hanno dovuto indossare le protezioni delle vie aeree con bombole d'aria e maschere, sono riusciti a contenere le fiamme e a limitare i danni.

Le operazioni sono tutt'ora in corso per bonificare il capannone e per verificare possibili dissesti strutturali. L'allarme è però ormai cessato. Nessuno è rimasto intossicato, ferito, tanto meno ustionato. Nonostante il fumo non si segnalano inoltre possibili conseguenze per la salute di chi lì vicino abita o lavora. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma si è trattato di un incidente.