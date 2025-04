Bellano, il giallo dello scheletro vicino al casolare diroccato: non si sa di chi sia e il motivo della morte

Bellano (Lecco), 1 aprile 2025 - Uno scheletro vecchio di anni. E' stato trovato sulle montagne dell'Alto Lario, a Presallo, a Vendrogno, località montana di Bellano.

Il rinvenimento è avvenuto ieri. Le ossa sono state trovate da un escursionista lungo uno dei sentieri della zona a ridosso di un casolare fatiscente e diroccato. Non si sa a chi appartengano, né la datazione, tanto meno si conosce la causa della morte della persona di cui non sono rimasti che quei resti abbandonati. Gli accertamenti sono in corso.

I carabinieri hanno effettuato alcuni sopralluoghi in zona, passando al setaccio vecchi casolari e ruderi vicino al punto in cui è stato scoperto lo scheletro, tra arbusti e rovi. Degli accertamenti si stanno occupando gli investigatori del Reparto operativo del comando provinciale di Lecco, coordinati dal magistrato di turno.

Al momento sembra poco plausibile l'ipotesi del rinvenimento delle spoglie di qualcuno morto in seguito a un delitto. Più probabile semmai che si tratti delle ossa di qualcuno disperso di cui, oltre che delle tracce si è persa nel corso del tempo, pure la memoria. Ma, appunto, si tratta di ipotesi in base ai pochi elementi disponibili.