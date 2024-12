L’omaggio di Bellano ad Andrea Vitali: lo scrittore diventa cittadino benemerito

Bellano (Lecco) - In attesa del debutto del suo personaggio più celebre, il maresciallo Maccadò, sulle reti Rai in quattro episodi di una fiction che lo vedrà protagonista, tocca al suo creatore Andrea Vitali ricevere il premio di cittadino benemerito della “sua” Bellano che ha contribuito, come pochi altri prima di lui, a rendere celebre.

Il premio gli verrà consegnato il prossimo 2 gennaio nel corso di una cerimonia al Palasole, insieme ai membri della Congregazione San Vincenzo De Paoli e della Polisportiva Bellano anche loro benemeriti per decisione dell’amministrazione comunale. “Come sempre i candidati sono stati scelti dalla commissione fra le varie segnalazioni presentate dalla cittadinanza e, successivamente, votate dal Consiglio comunale - spiega il sindaco Antonio Rusconi - I riconoscimenti saranno consegnati in occasione del tradizionale concerto di Capodanno, che si terrà la sera del 2 gennaio al Palasole, con l’esibizione della Lake Como Orchestra, diretta dal maestro Roberto Gianola”.

Ad Andrea Vitali la benemerenza viene assegnata quale riconoscimento per aver portato in tutta Italia il nome di Bellano, grazie alla sua attività di scrittore. “Un riconoscimento al nostro Andrea Vitali nell’anno della sua consacrazione, dovuta alla decisione della Rai di realizzare una fiction ispirata ai suoi romanzi - prosegue il sindaco - Anche se, in realtà, Andrea Vitali andrebbe considerato cittadino benemerito da sempre, per la sua verve artistica, ma anche per la sua disponibilità e il suo entusiasmo a collaborare nelle iniziative culturali del paese, e ancora per il servizio che tutt’ora presta in campo medico con altruismo”.

Negli ultimi mesi Vitali è stato impegnato a collaborare con gli sceneggiatori di Rai Fiction alle quattro puntate della fiction dedicate al suo personaggio più celebre, il maresciallo Ernesto Maccadò che debutterà in prima serata il prossimo autunno. Il giovane maresciallo calabrese è il protagonista di una serie di romanzi ambientati nella Bellano degli anni ‘20 dove Maccadò è stato trasferito, insieme alla moglie Maristella, dalla Calabria al lago di Como. Vitali racconta delle difficoltà di adattamento di questa giovane coppia alla vita e al clima di Bellano che dell’autore non è solo città natale, ma luogo dell’anima.

I romanzi sono quelli ambientati negli anni Venti del Novecento e per la precisione: “Nome d’arte Doris Brilli”, “La signorina Tecla Manzi”, “Certe fortune” e “Un uomo in mutande”. L’unico rammarico è che le riprese saranno su un altro lago, quello d’Orta, dove nel maggio prossimo sarà ricostruita una Bellano a misura della penna di Andrea Vitali.