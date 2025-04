Un operaio straniero di 42 anni si è procurato un gravissimo taglio all’avambraccio sinistro, mentre stava lavorando utilizzando un flessibile. L’infortunio è avvenuto ieri in un impianto lavorativo di via Nazione Italiana a Veniano. Sul posto il 118, che ha trasportato l’uomo al S.Giuseppe di Milano. Le sue condizioni sono molto serie, anche se non è in pericolo di vita.