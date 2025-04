Reagisce male all’alt. In auto un etto di coca

La sua Polo è stata fermata a Lomazzo all’uscita dell’A9, domenica poco prima delle 17, al termine dello svincolo per chi proviene da Milano. Un controllo casuale, da parte di una pattuglia della Polizia Stradale di Busto Arsizio, cui Andrea Gambacorta, ventunenne di Uboldo, ha reagito con insofferenza, mostrando un’evidente fretta di ripartire e lasciarsi alle spalle il posto di blocco e le domande degli agenti. Ma quell’atteggiamento ha spinto i poliziotti ad approfondire l’accertamento. Dalla consultazione della banca dati sono emerse diverse segnalazioni a suo carico per precedenti di polizia e dalla tasca della sua felpa, durante la perquisizione, un sacchetto con 120 grammi di cocaina.

Il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere su disposizione della Procura di Como, in attesa dell’interrogatorio di convalida con il giudice. Nel frattempo la droga sarà analizzata per capire la percentuale di purezza e la quantità di dosi che ne sarebbero derivate una volta immessa sul mercato e, molto probabilmente, trattata con l’aggiunta di sostanze da taglio che ne avrebbero moltiplicato il quantitativo.

Pa.Pi.