Una giornata particolare

Da una parte scherzi, risate, stelle filanti e scorpacciate – le ultime – di chiacchiere e tortelli. Dall’altra penitenza, riflessione, ceneri sul capo e astensione dalla carne. In un Paese abituato a dividersi su tutto oggi, mercoledì 14 febbraio, la Lombardia si “spacca” (si fa per dire...) sull’atmosfera della giornata. Nelle zone dove si segue il rito ambrosiano, infatti, siamo ancora nel pieno del Carnevale. Nelle aree dove è in vigore il rito romano, invece, si celebra il Mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. Sia che oggi indossiate costume e maschera, sia che vi stiate perparando per una giornata di magro, però, non dimenticatevi di festeggiare con la vostra dolce metà. Oggi è anche San Valentino. Per tutti.