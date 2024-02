Mercoledì delle ceneri: inizio di Quaresima, il rito, la messa, giorno di magro, festivo o no

Milano, 13 febbraio 2024 – Mentre a Milano e nel resto delle zone lombarde in cui si segue il rito ambrosiano il Carnevale è appena iniziato, con la sarabanda del martedì grasso, da domani in gran parte della regione, dove è in vigore il rito romano, si entra già in Quaresima, il periodo di quaranta giorni che porta alla Pasqua.

Mercoledì delle ceneri (Archivio)

Giorno di inizio della Quaresima è il Mercoledì delle Ceneri che quest’anno cade domani, mercoledì 14 febbraio. Per i cattolici è giorno principale di digiuno e astinenza dalle carni, “di magro” come il venerdì santo.

La formula che introduce l’imposizione delle ceneri è tratta dal vangelo di Marco e fa riferimento a un episodio della vita di Gesù e di Giovanni, l’apostolo prediletto. “Dopo che Giovanni fu arrestato – si legge in Marco 1, 1-15 – Gesù venne in Galilea, predicando il Vangelo di Dio. Diceva: ‘Il tempo è compiuto e il regno di Dio è giunto: convertitevi e credete al Vangelo’”.

Durante la messa del mercoledì delle Ceneri, al termine dell’omelia, il sacerdote che officia la funzione sparge sul capo e sulla fronte dei fedeli presenti in chiesa un pizzico di cenere. La cenere viene tradizionalmente ricavata bruciando i rami di ulivo benedetti durante la Domenica delle Palme dell’anno precedente.

Il gesto sottolinea l’aspetto penitenziale della ricorrenza e l’opportunità di una conversione, di una preghiera assidua e di un ritorno a Dio Padre.

Il rito ambrosiano, seguito a Milano e in diverse altre zone della Lombardia, non prevede l’imposizione delle Ceneri. La Quaresima, quindi, in questa “versione” della liturgia inizia la domenica successiva al sabato grasso, ultimo giorno di Carnevale. Quest’anno, quindi, per i fedeli che seguono il rito ambrosiano, la Quaresima prenderà il via domenica 18 febbraio.

La cenere utilizzata nel rito del mercoledì ha un duplice significato: indica la fragile condizione dell’uomo di fronte al Signore ma è anche segno concreto di pentimento.

Il Mercoledì delle ceneri è data festiva solo dal punto di vista religioso. Non è, quindi, giorno di astensione dal lavoro, ma solo dalla carne.